紐約期油跌穿19美元　續創十八年新低

市場繼續憂慮石油嚴重供過於求，國際油價先後升回，紐約期油跌穿每桶19美元，低見18.46美元，倒跌逾7%，續創2002年以來新低，並由今年高位累瀉72%。布蘭特期油升幅由最多3.99%，縮窄至0.22%，報27.88美元。

沙特阿拉伯及俄羅斯周四發表聯合聲明，稱會密切注視石油市場，有需要時與其他產油國採取進一步措施。

另外，沙特國營油企沙特阿美向交易所披露，由5月1日起計劃每日向客戶供油850萬桶。

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