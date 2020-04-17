【全球攬炒】富達：環球經濟衰退令中國面臨二次衝擊

富達國際亞太區首席投資官Paras Anand表示，在新冠肺炎疫情拖累下，內地今年首季經濟按年收縮6.8%。當中，零售、固定資產投資等方面都表現疲弱。

他指，去年中美貿易戰成為中國經濟最大的負面影響，而該因素現已減弱。近日內地疫情受控，消費活動恢復強勁，經濟有望在疫情過後迅速回復。不過，他認為，由於全球多國正處於經濟衰退，中國的貿易表現或受需求減弱影響，導致內地經濟面臨第二波的衝擊。他又認為，內地當局推出的刺激經濟措施相對溫和，對提振經濟的作用不大。

他續指，過去一段時間，各國政府及央行都推出一系列的政策措施去穩定經濟，相信有關的刺激經濟措施將繼續推動經濟，未來亦將會有更多的相關措施出台。

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