【大行觀點】野村料內地救市規模或達10萬億人幣

投資銀行--野村發表的研究報告指出，內地的實際GDP增長從2019年第4季度的6%下降到2020年第1季度的-6.8%，周期調整後的季度同比增長(非年化)從2019年第4季度的1.5%下降到2020年第1季度的-9.8%。隨着內地逐步解除封鎖，3月份工業總產值、固定資產投資和零售額的同比增幅非別從1至2月份的-13.5%、-24.5%和-20.5%，反彈至-1.1%、-9.4%和-15.8%。

該行預計，4月固定資產投資和零售額增長將進一步改善，儘管3月的工業總產值增長意外地遠遠好於預期，工業總產值增長可能面臨外部需求下滑的強勁阻力。

儘管內地在控制新冠肺炎病毒方面取得初步勝利，但該行認為，目前仍面臨兩大嚴峻挑戰：疫情導致的外部需求萎縮，以及新冠肺炎第二波傳染潮的危險日益加劇。該行預計第2季度與去年同期相比，實際GDP增速仍將為-0.5%。

野村期待有關方面加大政策支持力度。有關方面已經加大了政策寬鬆力度，以幫助中小企業和低收入人群度過這場疫情。該行預計有關方面將很快出台一項大規模刺激計劃，以應對數十年來最嚴重的經濟衰退，其中大部分資金將由央行提供。

具體來說，該行預測中國今年的實際廣義財政赤字將升至GDP的13%以上，這意味着內地將推出相當於佔GDP約10%或大概10萬億人民幣的的刺激計劃。該行認為，內地的刺激計劃很可能是針對內地企業、銀行和家庭的財政救助，其中的大部分可能只會抵銷財政收入和土地出售收入的下滑。

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