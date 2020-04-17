二手樓價指數按周挫0.32%　連跌3周

中原城市領先指數CCL最新報174.86點，按周跌0.32%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.38點，按周跌0.37%。CCL(中小型單位)報175.35點，按周跌0.28%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣齊跌3周，樓價下調尚未完成。

CCL三大整體指數走勢持續回軟，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，但跌幅輕微，分別僅累跌0.40%、0.62%及0.49%。復活節長期假，二手成交持續，季節性旺市未有結束，對樓價的影響將於5月中旬公布的CCL才開始反映。

CCL(大型單位)報172.35點，按周跌0.58%。豪宅樓價連續7周於172點窄幅徘徊，近7周錄得4升3跌。

港島CCL_Mass報182.48點，按周跌0.85%，連跌3周共1.89%。九龍CCL_Mass報172.89點，按周跌1.52%。新界東CCL_Mass報189.90點，按周升0.33%。新界西CCL_Mass報159.09點，按周升1.45%，升幅為15周最大。新界兩區齊升兼同樣結束2周連跌，而港九市區齊跌，表現持續分歧，屬短暫波動。

近3周計，港島及新界西樓價跌幅顯著，分別累跌1.89%及1.60%。而九龍及新界東樓價仍然企穩，近3周分別累升0.90%及微跌0.25%。四區表現各異，樓價調整尚未結束。

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