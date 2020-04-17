【市後重點睇】金價失守1700美元　道期升逾700點

美匯指數穩企100水平，離岸人民幣(CNH)企7.0808，港匯企7.7511，美元兌日圓處107.78，歐元處1.0831，英鎊見1.2439。金價失守千七關，報1,696美元。布油升1.04%至28.11美元，紐約期油跌穿19美元，續創18年新低。道指期貨升726點。

●市後關注點

-17:00 歐元區3月消費物價指數(CPI)終值

-22:00 美國3月領先經濟指數

●歐股早市飆3%，Cineworld漲16%。

●中國經濟：

-統計局指第2季表現會更好，未知是否下調經濟目標。

-內地首季社會消費品零售總額挫19%，固投跌16.1%。

-內地首季經濟萎縮6.8%，九二年有紀錄後首現負增長。

-大摩指最壞時刻已過，料次季增長1.5%。

-華興證券：中國經濟最困難時期已過去。

-富達：環球經濟衰退令中國面臨二次衝擊。

-野村料內地救市規模或達10萬億人幣。

●【全球攬炒】

-首季強積金資產蒸發千億，打工仔人均蝕近2.6萬。

-大鑊了！美國小企業貸款援助計劃「乾塘」。

-標普指亞太區將損失收入至少達15.6萬億。

-歐洲3月汽車銷售暴跌52%。

●新冠肺炎：

-大摩CEO警告美國衰退將持續至明年底。

-庫克指Apple將強勢走出疫情危機。

-意大利今年財赤恐飆升至佔GDP近一成。

-惠譽料內房合同銷售額或最多挫15%。

●【零售浩劫】佐丹奴首季銷售額按年挫34.6%。

●【全球救市】聯儲局資產負債表規模又新高，資金捧垃圾債。

●銀行業推「預先批核還息不還本」，料覆蓋逾八成企業客。

●調查：96%美企料中國供應鏈半年內復常，暫無意撤走。

●新加坡3月非石油出口按月升12.8%，分析料增長難維持。

●二手樓價指數按周挫0.32%，連跌3周。

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