【fb直播】港股再上動力成疑？

儘管內地首季經濟表現遜預期，但有指美國芝加哥大學醫學院的臨床測試初步顯示，藥物瑞德西韋(Remdesivir)有效治療新冠肺炎病人，港股周五(17日)跟隨道指期貨一度顯著上升，最多升逾600點，但之後升勢回順，擔唔擔心再上動力不足？

內地首季GDP按年衰退6.8%，遜市場預期，但國統局大派定心丸，指隨着復工復產加快，估計第二季經濟會明顯好於首季，A股硬淨唔使驚？

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