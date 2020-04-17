【fb直播】港股再上動力成疑？

2020年04月17日 16:14
  • 東網電視
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    儘管內地首季經濟表現遜預期，但有指美國芝加哥大學醫學院的臨床測試初步顯示，藥物瑞德西韋(Remdesivir)有效治療新冠肺炎病人，港股周五(17日)跟隨道指期貨一度顯著上升，最多升逾600點，但之後升勢回順，擔唔擔心再上動力不足？
    內地首季GDP按年衰退6.8%，遜市場預期，但國統局大派定心丸，指隨着復工復產加快，估計第二季經濟會明顯好於首季，A股硬淨唔使驚？
    ATM周五早段續展強勢，美團點評(03690)收市重返100元大關，有消指美團周二(14日)大股東增持；阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)都有得升，但午後升幅收窄，有咩啟示？
    友邦保險(01299)帶領大市向上，曾彈逾半成，內險股亦追捧有，中國人壽(02628)及中國財險(02328)等都急彈，高追仲有無水位？
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