該公司股東應佔淨利潤於第一季下降的主要原因，乃由於新型冠狀病毒肺炎疫情對集團生産經營活動產生重大影響。據中國交通運輸主管部門要求，集團在2020年1月24日至2月8日期間持續實施節假日免費政策，較2019年同期增加9天；並進一步自2020年2月17日0時起至疫情防控工作結束，對所有依法通行收費公路的車輛免收通行費。第一季，集團經營和投資的收費公路路費收入按年普遍下降約70%，同時收費公路經營成本仍需正常支出，導致集團出現虧損。

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