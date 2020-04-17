【中環剝花生】零售重創 舖市何去何從？

新冠肺炎全球肆虐，令原本已受社會運動重創的零售市道雪上加霜！香港零售管理協會更預料，全港將有四分一店舖需要關門，整體零售市道係咪差過沙士？當中邊類行業最受影響？而疫情過後，有冇機會出現報復式消費反彈？

今集《中環剝花生》搵嚟最貼市的「舖市專家」盛滙商舖基金創辦人李根興，以及美聯工商舖行政總裁黃漢成，同你預測舖市未來走勢，歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

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