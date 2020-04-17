李寧第一季零售流水按年跌一至兩成
2020年04月17日 17:18
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(Getty Images圖片)
李寧(02331)公布，截至2020年3月31日止第一季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得10至20%高段下降。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得20至30%低段下降，其中零售渠道錄得30至40%中段下降，及批發渠道錄得10至20%高段下降；電子商務虛擬店舖業務錄得10至20%低段增長。
截至2020年3月31日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,225個，本
年迄今淨減少224個。在淨減少的224個銷售點中，零售業務淨減少26個，及批發業務淨
減少198個。期內，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,026個，本年迄今淨減少75個。
受COVID-19影響，2020年第四季度訂貨會(不包括中國李寧及李寧YOUNG)延遲至4月中下旬進行。
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