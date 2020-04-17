新冠肺炎肆虐　舖王鄧成波棄購旺角酒店物業

近日有市場消息透露，舖王鄧成波家族就旺角新填地街一幢酒店物業取消交易。陞域集團榮譽主席鄧成波回覆表示，由去年中美貿易戰及社會事件，至今年新冠肺炎疫情，對酒店業打擊甚大，因此集團正重整相關業務的發展步伐，因而調整部分交易部署，此乃正常交易及商業決定。

他又指出，另有部分交易則因賣方在盡職審查中結果未如理想，為保障集團利益，交易或受影響。香港與集團同步，在經歷過往沙士疫情，面對今次疫情，該公司已有更佳準備，並深信通過業界與政府協作，必定能創造更好的未來。

據了解，鄧氏於去年以約3.28億元購入新填地街423至425號逸豪酒店全幢，該酒店屬三星酒店，面積約3.1萬方呎，提供50間客房。

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