惠譽下調渣打發行人違約評級展望至「負面」
2020年04月17日 18:21
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國際評級機構惠譽表示，將渣打集團(02888)及渣打銀行的長期發行人違約評級(IDR)展望由「穩定」下調至「負面」，但仍分別確認兩者評級為「A」及「A+」。
惠譽解釋，新冠肺炎造成的經濟衝擊，將為渣打集團的盈利、資產質素、資本、以及戰略執行等多個方面，帶來重大挑戰。不過短期內，該行強勁的資金及流動性狀況、資本保障措施、以及過去幾年更為謹慎的風險管理，可於一定程度上緩解有關壓力。
惠譽預計，今年全球經濟活動將急劇收縮1.9%，渣打部分主要運營市場的情況甚至更加惡劣。由於疫情及封鎖措施的持續時間未明，經濟預測仍存在重大下行風險，屆時將導致下調渣打評級的可能性增加。
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