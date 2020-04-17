德勤劈炮潮未完 4個月累辭43企核數師
2020年04月17日 18:23
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)又「劈炮」！計及南岸集團(00577)(前稱十三集團)周五(17日)公告，近期德勤已連環辭任多家本港上市公司的核數師職位，近4個月來累計公司總數達43家。
根據南岸集團公告，德勤於其辭任函中述明，在考慮包括核數費用水平等若干因素後，決定辭任核數師。4月17日起生效。
南岸亦確認，德勤尚未開始任何有關截至今年3月底止財政年度綜合財務報表之審計工作。公司同時委任中匯安達會計師事務所有限公司為其核數師，同於4月17日起生效。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤合共向43家上市公司提出有關核數師的辭任，涉及的上市公司遍及主板及創業板，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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