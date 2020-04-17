德勤劈炮潮未完　4個月累辭43企核數師

根據南岸集團公告，德勤於其辭任函中述明，在考慮包括核數費用水平等若干因素後，決定辭任核數師。4月17日起生效。

南岸亦確認，德勤尚未開始任何有關截至今年3月底止財政年度綜合財務報表之審計工作。公司同時委任中匯安達會計師事務所有限公司為其核數師，同於4月17日起生效。

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