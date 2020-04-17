新盤UPDATES：發展商部署月底長假銷售攻勢

新盤市場氣氛轉活，發展商爭相加速加推單位應市，個別部署月底長假期啟動新一輪銷售攻勢。同時，各區豪宅項目亦屢錄大額承接。

●雲滙1號價單推162伙 折實平均呎價逾1.7萬元

發展商積極促銷各區現樓項目。新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角雲滙第1期，今日(17/4)正式 發布首張價單，推出共162個單位，折實平均呎價17,109元。是次推出單位戶型涵蓋開放式至三房兩套連儲物房及工作間間隔。

當中最高售價及呎價單位為第1座19樓A1室，折實售價為2,300萬元，折實呎價24,134元。而最低售價單位為第6座6樓B1室 ，折實售價546.8萬元，最低呎價單位則為第5座1樓B1室及第7座3樓B1室，折實呎價13,500元。

●陳永傑料雲滙加推單位銷情理想

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，大埔白石角雲滙第1期加推162伙，細單位折實入場費僅546.8萬元，對上車客相當吸引。而且市場剛性需求強勁，1,000萬元以下中小型單位搶手，加上項目已屆現樓，買家可預約參觀現樓單位，料開售時可錄理想銷情。

●海之戀．愛炫美新增3宗終止買賣合約

發展商已為上述單位安排於下周五(24日)重售。

●The Carmel洋房2968萬元售出

永泰地產（00369）旗下屯門The Carmel，售出61號洋房，實用面積1,748方呎，花園583方呎，連車位以2,968萬元售出，呎價16,979元。

●銀海峯洋房逾1.08億沽 呎價逾4.6萬

豪宅新盤屢錄大額交易。華懋集團旗下清水灣銀海峯，剛以逾1.08億港元售出最後1座獨立屋，呎價約46,350元。該單位實用面積2,343方呎，屬四房四套間隔，花園面積廣達2,972方呎。

資料顯示，是次賣出的B號屋，售價及呎價均屬項目4座洋房中最低，若與毗鄰面積相同的C號屋於2018年逾1.3億元做價相比，是次售價低約16.6%。而整個項目售罄共涉金額約5.25億元。

●yoo 18 Bonham低層戶獲4100萬元承接

據一手銷售資訊網資料，西半山yoo 18 Bonham售出10樓單位，實用面積1,262方呎，成交價4,100萬元，呎價32,488元。

●悅雅一周連沽2伙

中原地產西九龍高級營業董事林偉文稱，長沙灣悅雅於過去一星期連售2伙，包括實用面積217方呎的6樓E室，屬開放式間隔，成交價521.6萬元，呎價24,037元。項目開售至今共沽出約93伙，佔全盤近九成。該盤亦已完成入伙，租務成交暢旺，入伙至今暫錄約26宗租務成交，實用呎租由51至64元不等。單計本月暫錄6宗成交，平均呎租達55元。

●將軍澳LP6下周二起恢復發售56伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，剛發出新銷售安排，下周二（4月21日）起恢復發售56伙，包括以先到先得形式推售36伙，以及以招標形式銷售20伙。

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