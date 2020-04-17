【搶購效應】寶潔上季銷售升6%　10年最勁

新冠肺炎掀起糧食和日用品搶購潮，帶動全球最大家居消費品生產商寶潔(P&G)上季淨收入增長5%至172億美元，不計入匯率變化和收購影響的內部增長則達6%，而美國銷售升10%，中國銷售則跌8%，跌幅少過預期。

寶潔指出，由於Charmin紙巾及Bounty厠巾需求強勁，帶動家庭護理部門收入上季錄得雙位數字升幅，抵銷美容和剃刀產品業務疲弱的影響。

寶潔上季經調整後每股純利按年升8%至1.12美元，該公司維持全年度內部增長介乎4%至5%，扣除部分項目後每股純利料升8%至11%。

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