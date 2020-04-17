中興通訊：加強公司在5G細分場景產品和方案

公司副總裁崔麗指，公司在國內5G招標項目中表現不錯，期望未來5G端到端、基站全頻段、接入網、承載網及核心網等各產品市佔率可達三成半以上。公司對與電信商合作時會持開放態度。

公司去年末季盈利按季大減六成。執行副總裁兼財務總監李瑩解釋，去年末季主要受當時國內5G市場屬於建設時期，收入受影響，以及投資減值錄得4億元，並錄得3億元的匯兌損失。

執行副總裁兼首席營運官謝峻石表示，公司的終端產品業務在2018年受美國制裁影響，下滑幅度較大，相信該業務今年和去年一樣處於恢復期，但考慮到目前疫情，料今年智能電話的出貨量前景嚴峻。

中興今個月遭母企中興新通訊減持A股，涉及約20.4億元人民幣。李自學指，減持屬於股東自身考慮，目前第一大股東持有股權有23.85%，股權結構沒有變化。他又說，公司目前沒有具體股份回購方案，會根據市場因素決定最終是否進行回購。

有關中興涉及賄賂外國官員，被美國司法部調查。董事會秘書丁建中表示，公司已發公告澄清，指中興受中港兩地交易所監管，會按照相應流程處理，並及時披露資訊。

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