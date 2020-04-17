恒生銀行正籌備延遲還本安排　中銀稱毋須另申請

該行指，已推出網上預先登記專頁及將推出網上申請平台，讓客戶申請中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，並簡化及加快申請程序，以盡快作出審批，緩解客戶的燃眉之急。

滙豐銀行發言人表示，該行歡迎預先批核還息不還本計劃的推出 ，是另一項及時的舉措，為香港企業即時減輕財務負擔，幫助員工保障就業，該行支持各項政府紓困措施，正與香港金融管理局緊密聯繫，期望協助商界渡過難關。

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