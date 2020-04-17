恒生銀行正籌備延遲還本安排 中銀稱毋須另申請
2020年04月17日 20:59
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香港金融管理局今日聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，推出「預先批核還息不還本」安排予合資格企業客戶。恒生銀行(00011)表示，正籌備為合資格中小企客戶提供延遲還本安排，相信政府近期的措施，將有助中小企應對當前挑戰，該行積極調撥資源及透過數碼科技，配合各項支援中小企的措施。
該行指，已推出網上預先登記專頁及將推出網上申請平台，讓客戶申請中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」，並簡化及加快申請程序，以盡快作出審批，緩解客戶的燃眉之急。
中國銀行(香港)(02388)亦指，已調配資源落實計劃，並將於4月底前陸續通知合資格客戶，客戶毋須另行申請，該行亦主動聯繫受疫情影響的客戶，為客戶調整還款安排，紓緩資金周轉壓力。
滙豐銀行發言人表示，該行歡迎預先批核還息不還本計劃的推出 ，是另一項及時的舉措，為香港企業即時減輕財務負擔，幫助員工保障就業，該行支持各項政府紓困措施，正與香港金融管理局緊密聯繫，期望協助商界渡過難關。
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