樓價UPDATES：豪宅劈價沽　減幅夠買三個嘉湖單位

傳統豪宅減幅驚人，南區海明山單號屋，約半年狂劈1,800萬元，終以6,000萬元易手，減價金額可多購三間天水圍嘉湖山莊三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區海明山單號屋，實用面積1,957方呎，三房三套房間隔連花園及天台，享海景，去年10月放盤，叫價7,800萬元，當時屬高於市價，11月已減至7,380元，最終以6,000萬元易手，實用呎價30,659元，新買家睇樓多時，一直等待「心頭紆」，而原業主於2004年以2,500萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利3,500萬元，單位升值140%。

●灣仔修頓花園中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，外望城市樓景，近日以760萬元沽出，實用呎價約18,953元，實用呎價約13,869元，原業主於2013月5月以585萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利約175萬元，物業升值約30%。

●北角富雅花園金桂閣中層F室，實用面積459方呎，兩房間隔，北面望樓景，1月放盤叫價798萬元，減價60萬元，減幅7.5%，獲買家以738萬元承接，實用呎價16,078元，原業主於2012年12月購入上址，當時作價490萬元，持貨逾7年至今沽售，帳面獲利248萬元離場，單位期內升值約51%。

●北角建華花園低層D室，實用面積552方呎，三房間隔，望山景，原叫價950萬元，放盤3星期，減價50萬元，減幅5.3%，以900萬元成交，實用呎價16,304元，低市價約5%，原業主於2012年3月購入上址，當時作價571萬元，持貨8年至今轉手，帳面獲利329萬元，單位期內升值約58%。

●北角康澤花園A座低層2室，實用面積618方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約960萬元承接，實用呎價15,534元，原業主於2006年1月購入上址自住，當時作價304萬元，持貨至今沽售，帳面獲利約656萬元，單位14年升值近2.2倍。

●北角百福花園百喜閣高層G室，實用面積543方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約780萬元承接，實用呎價14,365元，原業主於2009年2月購入上址自住，當時作價249萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利531萬元離場，單位期內升值2.1倍。

●鰂魚涌太古城4月暫錄40宗租賃成交，平均實用呎租約38.8元，其中燕宮閣中低層E室，實用面積747方呎，套三房間隔，1月放租叫價32,000元，最終累減5,000元，以27,000元租出，實用呎租36元，業主於2009年7月以648萬元買入單位，一直作收租用途，持貨11年，租金回報5厘。

●西灣河鯉景灣安澤閣低層B室，實用面積601方呎，三房間隔，望內園景，以988萬元易手，實用呎價16,439元，新買家見鯉景灣1,000萬元以內的三房單位十分罕有，即決定入市，原業主於2016年以672萬元買入，持貨4年，帳面獲利316萬元，單位升值47%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月錄約17宗成交，平均實用呎價約13,700元，包括4期百老滙街69號低層C室，實用面積664方呎，俗稱「大兩房」間隔，向內街，吸引用家承接，售價875萬元，實用呎價約13,178元，原業主於2011年1月斥資490萬元購得，是次轉手帳面獲利約385萬元，升值約79%。

●荔枝角美孚新邨4期百老匯街93號低層A室，實用面積717方呎，三房連大露台間隔，剛以893.8萬元成交，實用呎價12,466元，新買家為同區換樓客，原業主於1996年12月以366萬元買入，轉手帳面獲利527.8萬元，單位24年間升值逾1.4倍。

●長沙灣泓景臺8座高層F室，實用面積509方呎，兩房間隔，引區內客承接，成交價865萬元，較原叫價調減約25萬，議幅約2.8%，實用呎價約16,994元，原業主於2014年11月斥資618.5萬元購得，是次轉手帳面賺約246.5萬，升值4成。

●長沙灣西九四小龍本月至今暫錄約21宗成交，其中昇悅居佔6宗，包括5座中高層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，以870萬元成交，實用呎價16,667元。

●長沙灣悅雅入伙至今暫錄約26宗租務成交，實用呎租由51至64元不等，本月暫錄6宗，包括低層B室，實用面積217方呎，開放式間隔，獲年輕租客以11,500元承租，實用呎租53元。

●紅磡黃埔花園本月暫錄9宗交投，平均實用呎價約15,755元，屋苑11期2座高層E室，實用面積505方呎，兩房間隔，屬屋苑優質戶，放盤極罕有，現以895萬元沽出，實用呎價17,723元，原業主於2007年1月僅以275萬元，持貨逾13年，現轉手帳面獲利620萬元，期內升值2.25倍。

●奧運站凱帆軒3座高層B室，望海景，兩房間隔，實用面積約476方呎，以950萬元放盤1個月，獲外區客洽購，議價後減價57萬元，以約893萬元成交，實用呎價約18,761元，低市價約5%，新買家為家庭客，無睇樓情況下拍板入市。

●黃大仙居屋盈福苑高層10室，實用面積407方呎，兩房間隔，放盤1個月，原開價480萬元，減價47萬元，減幅約10%，於未補價第二市場以433萬元沽出，實用呎價10,639元，原業主於2001年購入上址，當時作價101萬元，持貨至今轉售，帳面獲利332萬元，19年升值近3.3倍。

●將軍澳新寶城1座低層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，今年3月叫價730萬元放售，終於日前以718萬元交吉形式沽出，減價12萬元或約2%，實用呎價約16,544元，原業主於1998年8月以約245.4萬元購入，持貨約21年，現轉手帳面獲利約472.6萬元，物業升值約2倍。

●將軍澳居屋寶明苑A座低層13室，實用面積約433方呎，兩房兩廳間隔，原業主開價438萬元，終微減16萬元或約4%，於未補價第二市場售422萬元，實用呎價約9,746元，一手業主於1998年11月以58萬元買入，持貨約21年，現轉手帳面獲利約364萬元，單位升值逾6倍。

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新界區

●馬鞍山新港城C座高層7室，實用面積321方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後以590萬元易手，實用呎價18,380元，原業主於2017年以473萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約117萬元離場，單位升值約24.7%。

●馬鞍山曉峯灣畔1座中層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，原先叫價725萬元，減價37萬元，減幅5.1%，最終以688萬元沽出，實用呎價13,733元，原業主於2015年8月購入上址，當時作價553萬元，持貨4年多至今轉售，帳面獲利135萬元，期內升值24%。

●馬鞍山銀湖．天峰2座低層G室，實用面積549方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價840萬元，減價40萬元，減幅4.8%，最終以800萬元易手，實用呎價14,572元，原業主於2014年6月購入上址，當時作價542萬元，持貨近6年至今沽售，帳面獲利258萬元離場，單位期內升值48%。

●沙田第一城4月暫錄15宗成交，剛錄得10座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，以530萬元易手，實用呎價16,208元，原業主則於1996年以151萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位賬面獲利約379萬元離場，單位升值約251%。

●沙田溱岸8號1座中層G室，實用面積755方呎，套三房間隔，以26,000元租出，實用呎租34.4元，業主於2012年以758萬元購入單位，是次租出單位可享約4.1厘租金回報。

●沙田帝堡城5座高層H室，實用面積580方呎，兩房間隔，以880萬元易手，實用呎價約15,172元，原業主於2004年以190萬元入市上址，持貨約16年，是次沽出帳面獲利約690萬元，單位升值約3.6倍。

●火炭駿景園4月暫錄約2宗成交，最新錄2座低層A室，實用面積676方呎，三房間隔，議價後以910萬元沽出，實用呎價13,462元，原業主則於2017年以780萬元購入單位，持貨約3年，帳面獲利約130萬元，單位升值約16.7%。

●大埔新興花園1座中層J室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，原先開價750萬元，減價72萬元，減幅9.6%，最終以678萬元成交，實用呎價11,453元，原業主於2015年購入上址，當時作價500萬元，持貨5年至今轉售，帳面獲利178萬元，期內升值約36%。

●大埔寶馬山6座低層A室，實用面積約942方呎，套三房套連工人套間隔，去年7月中開始放盤，原業主開價1,350萬元，經議價後減價125萬元或約9.3%，終以1,225萬元沽出，實用呎價約13,004元，原業主於2006年11月，以約450萬元購入上述單位。

●上水中心3座高層D室，實用面積351方呎，兩房間隔，日前吸引五組客人洽購，最終以460萬元獲承接，實用面呎價13,105元，原業主則於2017年以398萬元購入，持貨3年沽出帳面獲利約62萬元離場，單位升值約15.6%。

●元朗尚悅5座中層J室，實用面積約403方呎，兩房間隔，望樓景，近日以530萬元沽出，實用呎價約13,151元，原業主於2016年8月以約415萬元購入，持貨逾3年，轉手帳面獲利約115萬元，物業升值約28%。

●天水圍居屋天富苑D座高層6室，實用面積650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價480萬元，議價後以458萬元沽出，實用呎價7,046元，新買家為區內綠表公屋戶，睇樓3個月，見業主肯減價，即決定入市，原業主則於2008年4月以86萬元未補地價買入，現沽貨帳面獲利372萬元，期內升值約4.3倍。

●天水圍居屋天盛苑N座高層6室，實用面積650方呎，三房兩廳連套廁設計，新買家為「白居二」中籤者，於未補價第二市場以560萬元購入自用，實用呎價8,615元，原業主於2012年以約207.8萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約高達352.2萬，單位升值逾倍易手。

●天水圍栢慧豪廷9座低層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，外區客早前於葵青及荃灣睇樓，唯一直未覓得心儀單位，其後到上址睇樓，即日決定入市，原業主叫價約620萬元放盤約個半月，最終零議價下成交，實用呎價約12,157元，原業主於2014年12月以約393萬元購入上址，轉手帳面獲利約227萬元，期間升值約57.8%。

●屯門公屋田景邨田裕樓低層24室，實用面積381方呎，減價8萬元，獲區內首置客，於未補價第二市場以165萬元購入自用，實用呎價4,331元，原業主於2015年以約26.1萬購入，是次轉手帳面獲利約高達138.9萬元，升值逾5倍易手。

●屯門居屋兆麟苑G座高層5室，實用面積401方呎，區內綠表客為鄰近家人方便照應，未補價第二市場以305萬元即睇即買，實用呎價7,606元，原業主2002年以約47萬元居二價購入，轉手帳面升值逾5倍。

●東涌藍天海岸6座高層H室，實用面積490方呎，兩房間隔，上月中以交吉形式開價698萬元放盤，隨後逐步調低叫價，近日叫價668萬元，最終減至650萬元成交，實用呎價13,265元，原業主於2003年9月以132萬元一手買入單位，帳面獲利518萬元，單位於17年間升值3.9倍。

●東涌東環本月8宗成交，其中1B座低層5室，實用面積639方呎，套三房間隔，叫價800萬元，議價後以740萬元成交，實用呎價11,581元，新買家為中環白領，前後兩次到東涌睇樓，即購入上述單位，原業主則於2015年10月以714萬元一手買入單位，是次轉手微利26萬元或3.6%。

●東涌映灣園10座高層H室，實用面積約932方呎，套三房連儲物室間隔，放盤四天，即獲買家議價，由叫價1,000萬元減至992萬元獲承接，實用呎價約10,644元，原業主於2005年5月以約488.8萬元購入，現轉手帳面獲利約503.2萬元，賺價逾1倍。

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