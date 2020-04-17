標普：內地銀行不良資產今年勢增逾五成

國際評級機構標準普爾發表報告，受新冠肺炎疫情影響，疊加中國經濟增速放緩，預計今年內地銀行的不良資產規模，勢增加逾五成，變相測試銀行的風險抵抗能力，預計疫情將加劇內銀的信用分化程度。

報告提及，小型企業信貸風險敞口較大的地方銀行，將最受影響，而大型銀行則可渡過此難關。該機構並對湖北省、小型企業，以及對受疫情衝擊最嚴重行業的三方面信貸敞口進行分析。

標普指，約三分之一的國內銀行貸款來自受疫情嚴重影響的行業，監管當局或准許銀行的企業客戶延期支付，對於信貸質素良好的借貸人，容許銀行延長其還款期限至六月底，部分貸款的還款到期日更延期九十天以上，過往此類貸款會被列為不良貸款。

基於以上做法，標普預計，內地銀行的不良貸款於總貸款中的佔比將達2.2%，較2019年底的1.74%明顯上升，又認為官方公布的不良貸款率，不足以揭露內銀所面對的風險。參考中央銀行的壓力測試，標普認為不良貸款率將較2019年的水平，攀升8至9倍。

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