【抗疫露曙光】憧憬美國經濟重啟　道指早段勁升612點

美國生化公司吉利德（Gilead Sciences）一款藥物據報在治療新冠肺炎取得顯著成效，令市場憧憬疫情露出曙光，加上多國部署重啟經濟活動，消息刺激美股周五顯著上揚。美股道指大幅高開612點，報24,150點，納指升137點至8,670點。

吉利德股價早段飆升10.94%，高見84.91美元，而波音公司計劃重開西雅圖附近的廠房，股價急升10.35%至147.87美元。

另邊廂，民眾有望恢復正常日活，「宅經濟」股紛紛回軟，亞馬遜跌1.89%至2,362.54美元，Netflix挫3.29%至424.72美元。最近在家工作熱潮而人氣急升的Zoom Video及Slack Technologies，股價亦分別跌3.37%至5.17%，至145.19美元及27.86美元。

高盛分析員料蘋果公司(Apple Inc.)次季iPhone銷量將按年跌36%，到第4季跌幅有望放緩至2%，將Apple目標價由250美元下調至233美元，評級由「中性」下調至「沽出」。Apple股價報286.24美元，微跌0.16%。

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