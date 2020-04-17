【疫市尋寶】垃圾債基金破紀錄吸資105億美元

據富瑞引述EPFR Global數字顯示，截至本周三止一周，垃圾債基金破紀錄吸資105億美元，較兩周前創新高的紀錄再高出49%，當中流入美國垃圾債基金的資金佔86億美元。Loomis Sayles高級組合經理Elaine Stokes指出，這反映聯儲局承諾支持垃圾債券市場。

PineBridge環球信貸及定息收入主管Steven Oh表示，散戶及機構投資者紛紛買入垃圾債券，他們心理上都不希與聯儲局的行動作對。

另外，數字亦顯示，過去一周，全球股票及債券基金分別吸資106及141億美元，以地區劃分，美股基金錄得77億美元資金流入，歐股和亞股則錄得6.4億及8億美元輕微走資。

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