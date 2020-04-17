中央政治局會議再提引導貸款市場利率下行

中共中央政治局周五(17日)召開會議，提出要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，包括財政政策要更加積極有為，穩健貨幣政策要更靈活適度，運用降準、減息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

該會議指，今年首季極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對內地經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。在常態化疫情防控中，經濟社會運行逐步趨於正常，生產生活秩序加快恢復。

目前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險及不確定性。該會議在強調加大「六穩」工作力度的同時，提出六個「保」，分別是保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

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