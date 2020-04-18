金沙中國停派末期息　九年來首次

金沙中國於公告內稱，將持續審視局勢及監察市況，但會繼續執行其於澳門的持續資本開支計劃。身兼上述兩間公司主席的艾德森(Sheldon Adelson)則在一份新聞稿中表示，新冠肺炎大流行的負面影響前所未見，現階段維持堅實的資產負債表顯得十分重要。

【澳門首季賭收勁縮六成】

另一方面，澳門博彩監察協調局公布，本年第一季澳門博彩收入按年大幅收縮59.96%至304.86億元澳門元(下同）。當中，反映貴賓廳業務的「貴賓百家樂」收入，按年收縮60.19%至148.09億元；反映中場生意的「百家樂」收入亦顯著下跌59.33%至121.51億元。

本年第一季，全澳門賭枱數目為5,533張，較去年同期減少1,091張；同期角子機數目更按年減少近1萬台至7,216台。

【皇冠主席等高層減薪20%】

此外，澳洲富豪帕克(James Packer)旗下的皇冠度假集團公布，受疫情打擊生意所影響，公司的主席、行政總裁、以至部分高級管理人員在6月30日前減薪20%。

公司因應當地政府要求，於3月23日起暫停旗下位於墨爾本和珀斯的博彩業務和非必要服務，並逐步要求95%員工暫時或永久停職。該公司已申請澳洲聯邦政府的保就業援助。

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