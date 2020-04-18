東方日報B1：內地經濟縮6.8%　勢加大力度救市

新冠肺炎重創中國，內地首季國內生產總值(GDP)創1993年官方有紀錄來首次負增長，按年跌6.8%，遜預期。儘管國家統計局揚言3月經濟改善，尤其是工業跌勢收窄及下階段政策力度將加大，但分析指內地復甦之路仍面臨考驗。

國家統計局公布，初步核算內地今年首季GDP約20.65萬億元人民幣(下同)，其中工業、投資、消費按年均見負增長。首季固定資產投資金額按年跌16.1%至約8.41萬億元，規模以上工業增加值則降8.4%，但跌幅雙雙較首兩個月收窄，後者更好過預期。

該局新聞發言人毛盛勇指，3月內地主要經濟指標包括工業、服務業、投資及零售等，均比首兩個月改善，回升勢頭有望延續，第2季表現料更好。

他續指，單計3月工業增加值實際僅按年跌1.1%，規模以上產出表現基本恢復到去年同期水平。3月城鎮調查失業率由2月高位回落至5.9%，並重申內地沒有發生大規模裁員。

惟中國工信部產業政策與法規司司長許科敏卻指，境外疫情快速擴散，導致製造業復工、復產出現新問題，如企業生產成本上升、資金周轉困難、國際人流及物流不暢，已復工、復產企業面臨再減產及停產風險。

事實上，中外機構均料今年內地經濟阻力重重，收復失地程度需視乎疫情及宏觀環境。國際評級機構標普、荷蘭國際集團(ING)及華興證券齊出手削減今年內地GDP預測。標普表明，因應疫情對經濟打擊，將內地今年GDP按年增速預測再下調至1.2%，為近一個月內第二度下調預測。

ING大中華經濟師彭藹嬈指，內地首季GDP大幅萎縮，歷來罕見，即使3月部分數據跌幅收窄，但現時評估刺激措施對投資的有效性言之過早，因資金投入項目並轉化為生產速度需時反映。內地復甦之路漫長，該行下調內地經濟預測，估計次季及全年GDP按年跌3.1%及1.5%。

野村證券亦指，今年首季內地GDP按季跌9.8%，且內地仍面臨兩大挑戰，包括疫情導致外部需求萎縮，及第二波疫潮風險上行，維持第二季實際GDP按年持續錄得負增長的預測。

值得關注是，內地下階段的刺激措施。毛盛勇指，下一步將根據形勢變化，伺機推出更大力度的政策。麥格理資本經濟學家胡偉俊相信，內地寬鬆政策將持續，短期或降低存款基準利率以增強信心，但不預期大規模刺激措施快將出台，部分原因是考慮到間歇性停工造成供應瓶頸，刺激措施恐推高通脹壓力。

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