歐股收市做好　Cineworld急漲逾兩成

新冠肺炎治療藥物有正面進展，刺激歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報5,786點，升158點或2.82%；法國CAC指數收報4,499點，升148點或3.42%；德國DAX指數收報10,625點，升324點或3.15%。

歐盟統計局公布，歐元區3月消費者物價調和指數(HICP)終值按年大幅放緩至0.7%，之前一年同期為上升1.2%，並創5個月低；3月核心通脹年率終值放緩至1%，之前一年同期為上升1.2%)，並創逾半年新低。

個股表現方面，戲院經營商Cineworld股價全日升21.4%；能源公司John Wood Group亦收漲13.38%。另邊廂，德國餐具商Hellofresh下跌4.33%；生物科技公司Diasorin則跌3.73%。

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