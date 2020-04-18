美股收市：道指升704點　吉利德急漲近一成

美國生化公司吉利德(Gilead Sciences)一款藥物據報在治療新冠肺炎取得顯著成效，令市場憧憬疫情露出曙光，加上多國部署重啟經濟活動，消息刺激美股周五(17日)顯著上揚。

道指收報24,242點，升704點或2.99%；標指收報2,874點，升75點或2.68%；納指收報8,650點，升117點或1.38%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升2.21%、3.04%和6.09%。3大指數均連續兩周錄得升幅。

吉利德周五股價全日飆升9.73%；而波音公司計劃重開西雅圖附近的廠房，股價急升14.72%，收報154美元，為道指表現最好的成分股。

另邊廂，民眾有望恢復正常日活，「宅經濟」股紛紛回軟，亞馬遜收跌1.38%；至於Netflix收挫3.69%。最近在家工作熱潮而人氣急升的Zoom Video及Slack Technologies，股價亦分別收跌0.13%和4.36%。

高盛分析員料蘋果公司(Apple Inc.)次季iPhone銷量將按年跌36%，到第4季跌幅有望放緩至2%，將Apple目標價由250美元下調至233美元，評級由「中性」下調至「沽出」。Apple股價收報282.8美元，跌1.36%。

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