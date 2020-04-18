【全球救市】美國向受疫情影響農民提供190億美元援助計劃

美國總統特朗普在白宮發布會上宣布，農業部將實施一項針對受新冠肺炎疫情影響的農民和牧場主的190億美元(約1,482億港元)紓困計劃，措施包括直接派錢和購買農產品。當中，有160億美元(約1,248億港元)用作直接經濟援助，30億美元(約234億港元)用作政府農業採購。

此前，美國農業部長Sonny Perdue曾透露，當局想購買盡可能多的牛奶或其他蛋白質產品、火腿和豬肉產品，並將其運到能用在食物救濟站的地方，甚至可能用到國際人道主義援助之中。

直接向農民撥款和政府大量採購商品相結合，遵循了特朗普政府過去兩年中280億美元的農業貿易援助計劃所採用的方法。該計劃包括第1年批量採購12億美元的豬肉、牛肉、乳製品以及水果和蔬菜，第2年再次採購14億美元。

大部分農業組織稱，他們將需要更多的援助才能在疫情大流行中生存下去。生豬養殖戶已要求美國農業部購買10億美元的豬肉產品，高於第1輪貿易援助的5.59億美元和第2年的2.08億美元。全美豬肉生產商協會亦正在尋求直接向農戶撥款，其預計如果今年剩下的時間內，生豬價格保持在目前的低迷水平，料疫情將造成50億美元的損失。

除了購買牛奶之外，奶農還敦促特朗普政府實施一項臨時供應管理計劃，使奶農減少產量仍可以獲得報酬。

餐廳、學校食堂和其他商業食品服務機構的臨時關閉，顛覆農產品市場，尤其是乳製品、肉類和農產品。餐飲服務是芝士、牛油、肉類以及新鮮水果和蔬菜的主力購買者。據美國奶農合作社稱，奶農不得不倒掉多達8%的牛奶。

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