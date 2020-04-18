需求惡化？傳沙特阿美5月亞洲日均原油出口量大降200萬桶

外媒引述消息報道，根據已經確定的客戶登記信息顯示，沙特阿拉伯國有油企沙特阿美計劃5月份將向亞洲地區出口約每日400萬桶原油，低於每日600萬桶的出口合同量，表明沙特或正根據石油輸出國組織(OPEC)聯同俄羅斯等原先盟友(俗稱OPEC+)的新減產協議，減少向市場的原油供應。

雖然OPEC+早前已達成歷史性的全球減產協議，但沙特阿美仍宣布連續第2個月將銷往亞洲地區的5月原油價格提供更大的折扣，明確沙特仍在為市場份額而戰。不過，即使沙特已對亞洲客戶的原油售價提供折扣，惟其來自亞洲客戶的登記數量下降，可能亦表明市場對原油的需求仍低於正常水平。

根據新的OPEC+減產協議，沙特已承諾在5月及6月將其原油供應量從每日1,100萬桶，減少至每日850萬桶。然而，分析認為在需求暴跌的情況下，這樣的減產行動「太少也太遲」，無法對不斷增長的全球庫存產生有意義的影響。

不過，沙特阿拉伯與俄羅斯能源部長周四(16日)通電後發表聯合聲明，表示會密切注視石油市場發展，有需要時會與其他產油國採取進一步行動，暗示兩國對擴大減產持開放態度。

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