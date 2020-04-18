寶馬與戴姆勒合資網約車企Free Now重組 或裁員以削成本

外電報道，德國車企寶馬汽車和戴姆勒(Daimler)合資營運的網約車公司Free Now宣布將進行重組，其將和戴姆勒收購的另一家網約車公司Kapten旗下業務進行合併，並將因此可能導致裁員。據了解，合併預計將在年內進行，完成後只會保留一個品牌、應用程式和管理團隊。

Free Now發表聲明指出，新冠肺炎疫情危機已損害世界各地的出行公司，公司決定重組，旨在降低成本，以抵銷因疫情危機而造成的業務損失。

2019年2月，寶馬汽車與戴姆勒各自出資50%在出行領域內成立5家公司，分別為Free Now、Car2Go、DriveNow、ParkNow和ChargeNow，該些公司業務範圍包括共享汽車、網約車服務、停車服務、充電網絡、多模式聯運等業務。

Free Now官網顯示，其為愛爾蘭地區領先的網約車公司，在歐洲100多個城市中營運。

Kapten於2017年12月被戴姆勒集團收購，為一家法國網約車公司，並是Uber的直接競爭對手，其營運着一個由獨立專業司機團隊組成的車隊，目前在巴黎、里昂、尼斯、康城及倫敦等7個城市營運。

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