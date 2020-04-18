1周10大驚奇：「食物」可測市？未來45天關鍵？

2020年過了4個半月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，截至目前，異象其實頗為準繩！之後又如何呢？或許可參考「另類指標」。

【1、另類指標！史詩式災難幾時見底？可留意朱古力...】

本周有報道指出，原來全球朱古力需求與經濟息息相關，例如上次2008至2009年金融海嘯時，全球可可豆需求下滑，而目前又再度下降！換言之，一旦朱古力需求回升，就是今次災難可能完結的徵兆。

報道訪問了7位專家及業界人士，結果顯示全球朱古力消費最大的歐洲地區，今年首季需求可能跌1至11%，北美地區則可能跌3至7.5%，歐美跌幅中位數分別為3及5.3%。由於國際需求衰退，專家估計亞洲地區工廠的加工量將大減9%。

大宗商品諮詢機構J. Ganes Consulting指出，疫情愈趨嚴重會令甜品需求驟降，預料第2季銷售跌幅惡化。

除了需求外，全球最大的可可豆生產國，加納及象牙海岸為了保障當地農民生計，推出生活收入差異，讓加工廠採購可可豆成本上升，也讓朱古力需求愈易受疫情影響。

【2、另類指標！史詩式災難幾時見底？可留意南非...】

除了朱古力，投資者亦可觀察南非！該國央行周二(14日)宣布大幅減息1厘，基準回購利率自5.25厘下調至4.25厘，創歷史新低。央行預計，疫情與「封城」可能導致今年經濟萎縮2至4%。

不過，更值得留意的是南非貨幣蘭特走勢！根據往績，蘭特急跌往往預示金融市場陷入災難，若之後兌每美元能大幅升值2蘭特，就預示全球股市見底。曾有大行發表報告指出，南非蘭特的走勢與環球金融市場十分相似，2008、2001及1998年環球股災前後，蘭特都出現急跌，惟更值得留意的是何時大幅反彈(升值)！因此，若投資者想觀察投資市場最悲時刻是否已過，不妨多留意蘭特走勢。

圖表顯示，蘭特於2001年12月曾大幅貶值、並創下當時新低，結果在2002年6月兌每美元升值2蘭特左右，美股就在2002年10月見底，見底幅度與6月時差不遠，即當時已進入「打底」階段；2008年10月蘭特又大幅貶值，當時受累環球金融海嘯，結果於2009年1月兌每美元升值2蘭特左右，美股就在2009年3月見底，當時的1月亦是「打底」階段；到了2016年1月，全球憂慮中國經濟前景，蘭特又大幅貶值，結果在2016年4月兌每美元升值2蘭特左右，美股則在同年2月見底，4月確認劣勢已過，並展開「大牛市」升浪。

今次蘭特在2020年4月3日創下歷史新低，兌每美元報19.04，換言之，若蘭特能升穿17水平，才有望見今次全球熊市「打底」或見底。由於目前南非央行大幅減息，蘭特仍徘徊18至19水平，或許預示着距離真正見底仍有一段時間。

【3、另類指標！大戶持現金近20年最多 反是穩定信號...】

雖然全球股市可能仍未真正見底，但短期而言或許亦未到大冧之時，信號來自基金持有的現金水平！美國銀行本周公布最新月度基金經理調查顯示，「大戶」持有的現金水平創下「9．11」以來新高。

調查指出，基金4月份現金水平從3月的5.1%升至5.9%，為2001年美國遭受恐怖襲擊以來的最高水平。根據往績，這變化反而觸發了風險資產的「逆勢買入信號」！

當中，高達93%投資者預計，2020年將出現全球經濟衰退，令股票分配創2009年3月以來新低。押注經濟復甦方面，52%基金經理預計U形復甦，22%認為是W形，15%認為是V形。資產負債表方面，79%希望企業增強財務實力，為20年以來最高水平；只有5%希望企業回購股票，為20年以來最低。

至於最大的尾部風險，57%的人認為爆發第2輪疫情是最大的風險，30%的人擔心出現系統性信貸事件。

【4、投資名宿：股市仍有終極一跌 留意未來45天】

除了另類指標外，投資者也不妨參考殿堂級人物的意見，因他們掌握的資訊較一般散戶多！曾在1987及2008年金融危機中獲利的美股專家、投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz周三(15日)警告，未來45天將是美國金融史上「最關鍵的時期」，美國經濟從「停頓」到「甦醒」的時機和執行力，可能是決定金融市場如何從疫情中復甦的最大因素之一。

他認為，即使美國經濟完美復甦，最好的情況也只是U形，企業和消費活動的反彈將漫長且緩慢。他強調：「由於這場危機帶來前所未見的負面因素，V形復甦已不復再。」

Lancz是英國傳奇投資者鄧普頓爵士(Sir John Templeton)的信徒，堅信逆向投資。2007年，他曾建議客戶沽貨，從而避過2008年金融海嘯；1987年也逃過了股災，當時道指曾一日內暴瀉逾22%。

已故的鄧普頓爵士的名言是：「牛市在悲觀中誕生、懷疑中成長、樂觀中成熟、興奮中死亡。」

另外，正好曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、有「新興市場之父」之稱的麥樸思也認為，市場可能尚未觸及「絕對底部」，全球多國實施封鎖措施帶來的影響令人難以置信，從公司收益的角度來看，「事情很糟糕」。因此，他建議投資者宜保留現金，以便捕捉入市時機，並認為最好還是未雨綢繆，以防經濟再次下滑，不排除可能會見到雙重底部。

【5、疫情催生「宅經濟」 在家工作慘累化妝品？】

面對疫情持續，不少人被迫改變了生活習慣，戴口罩就是最佳例子，在家工作亦是潮流之一。不過，後者暫時未太讓勞資雙方接受。

東京慶應大學近日公布的調查指出，日本在家工作的打工仔當中，有三成認為對身心健康造成影響，主因是工作跟日常生活無法明顯區分、沒有足夠時間做運動，以及在網上很難與同事溝通工作細節。

上述調查在3月26至28日進行，涉及8,475位年齡介乎20至64歲的上班一族。

在家工作者之中，有35%打工仔表示，這讓他們的心情較在公司上班更差；50.7%表示沒有差別；僅14.3%認為較開心。

心情較差的理由主要有3個：41.3%認為不容易與日常生活分開；39.9%認為縮短了運動時間；39.7%認為很難與在公司的同事溝通。

慶應大學的山田教授表示，如果將個人生活與工作混雜，工時恐怕較以前更長、更累。因此，他建議若被公司要求在家工作，必須設立行程表及作出良好規劃。

另外，值得留意的是，「在家工作」可能會使美容用品銷售受到很大影響！美國投行富瑞(Jefferies)表示，調查顯示，在家工作的女性，實際上已從她們的日常生活中取消了化妝這個程序，比例佔約90%。

該行料，每周在家工作每增加一天，可能會使全年的化妝支出減少10至15%，這影響可能使美容用品公司的銷售增長放緩4至13%。

【6、疫情催生「宅經濟」 啤酒面臨「大幅報銷」？】

除了「在家工作」，「飲飲食食」也成了大問題！本周有報道指出，由於英國新冠肺炎疫情嚴重，封城令已踏入第4周，民眾大多足不出戶，消費大減，導致英國人的至愛－－啤酒，面臨大批報銷的危機。

英國傳統啤酒釀造工藝保護組織「純正麥芽啤酒運動」(CAMRA)舵手Tom Stainer表示，英國目前約有39,000間酒吧，每家酒吧平均有約15桶啤酒，每桶容量約50公升。以此計算，全國酒吧啤酒窖藏總量約2.9萬公升。

由於目前英國酒吧中窖藏的啤酒和巴氏殺菌啤酒，保質期限大約為3至4個月，而未經巴氏殺菌的精釀啤酒和純麥啤酒的窖藏時間僅6至9周。假如禁足令持續到夏天，在禁令實施前已釀造入窖的啤酒，都將因為到達保質期限而被迫棄掉。

【7、疫情催生「宅經濟」 「垃圾食物」暢銷！】

除了「鬼佬涼茶」外，民眾心情低落影響到對健康的要求！「垃圾食物」在美國被認為是「垃圾食物」的芝士通心粉，疫情下竟然成為人們的「心靈支柱」，銷量大升。

美國著名食品品牌卡夫亨氏(Kraft Heinz)調查顯示，自3月全美國爆發疫情以來，旗下商品芝士通心粉銷量大幅增長。該公司行政總裁Miquel Patricio表示，整個社會籠罩在疫情之中，令負面壓力大增，人們轉而尋求通心粉等「不健康」但美味的食物來治療「心靈」。

事實上，由於民眾近年健康、有機飲食意識上漲，使卡亨夫氏的產品被貼上「不健康」的標籤，甚至拖累股價一度下跌。

不過，當疫情愈益嚴峻後，民眾開始放棄健康飲食，轉而尋求高熱量食物來「減壓」。數據顯示，卡亨夫氏首季銷量最少增長3%，股價也隨之水漲船高，Patricio提到，旗下幾乎所有商品的需求量都大增，尤其是芝士通心粉的銷量。

有當地媒體報道指出，疫情帶來的生活劇變，也改變了人們的飲食習慣。過去慣於健康有機飲食的民眾，現在為了療癒心靈及被限制出門，決定放棄以往堅持，改以採購冷凍罐頭食品或零食為主。有居民直言：「在這種壓力大的時候，我們選擇放鬆一些以往的堅持。」

【8、疫情催生「宅經濟」 想「食蕉」都唔得？】

面對今次疫情，或許不少人也不禁說過：「食蕉嘞！」確實，這兩個字在廣東話的世界裏，有着多重含意。然而，今次確實「食蕉」都有困難喇！有報道指出，全球第2大香蕉出口國菲律賓，今年的香蕉出口量將大減40%，主因是「鎖國」拖累出口和運輸。

菲律賓蕉農與香蕉出口商協會估計，當地今年香蕉出口將從去年的400萬噸銳減至約250萬噸。

據聯合國農糧組織報告顯示，菲律賓去年佔全球香蕉出口約20%，更佔亞洲出口總量高達約90%；香蕉主要出口到中國和日本市場。南美厄瓜多爾則是全球最大香蕉生產國。

就此，菲律賓農業部周三敦促地方政府，特別是許多香蕉園和水果包裝廠所在地的布基農省，允許農民、漁民，以及食品加工與製造業的員工復工，以免加工食品短缺導致價格上漲。

若布基農省能在4月26日放寬封鎖限制，菲律賓今年香蕉出口仍有望達300萬噸。

【9、全球經濟有幾危？泰國人賣金「保生計」】

講完「飲飲食食」，若閣下在現階段仍能有心思時間部署投資低撈，應感恩了！皆因世界各地不少人正為生計煩惱。

本周有報道指，雖然國際金價不斷創下逾7年新高，但經濟不景氣及難搵工，令許多泰國民眾開始變賣家中的金條、金飾及珠寶等，但因想賣金的人實在太多，商家來不及應付，面臨現金短缺問題！

泰國總理周三說：「我希望民眾慢慢變賣，不要一次過變現大量黃金，因為店家現金可能不足。」

報道指出，買金是泰國人主要儲蓄方式，由於國際金價大漲，促使許多泰國人變賣，主因是疫情導致經濟放緩，引發大規模失業與減薪，民眾要籌錢度日。

事實上，連國際貨幣基金組織(IMF)也指出，新冠肺炎疫情帶來空前危機，比全球金融海嘯還要差，亞洲地區亦無法幸免，預期2020年亞洲經濟停滯在零增長，是近60年以來最差表現。

值得留意的是，2008年全球金融海嘯時，亞洲區經濟增長4.7%，即使1997年亞洲金融危機時，亦錄得增長1.3%。是次疫情引發居家令及商店關閉，直接衝擊亞太地區的服務業。此外，亞洲的出口國家也大受衝擊，原因是歐美等國對這些出口國家的產品需求銳減。

【10、疫情催生「宅經濟」 股神：「我想要長命百歲」】

最後想分享的是，面對疫情，「股神」巴菲特也戴口罩了，並明言「我想要長命百歲」！

他的投資旗艦巴郡持有電動車製造商比亞迪逾8%股權，為該公司第4大股東。面對疫情紛擾，比亞迪2月緊急加入生產口罩行列。值得注意的是，介紹巴郡入股比亞迪的美籍華裔投資家李錄，本周在微博發表巴菲特戴口罩的照片，而口罩正是比亞迪生產，巴菲特更身穿「我想要長命百歲，目前為止還不錯」的衣服。

比亞迪今年2月開始生產口罩，本周指口罩每日產量已達1,500萬個，並持續以每日100萬個的增幅擴產，並將成為日本軟銀的口罩供應商，未來每月向日本供應3億個口罩。

【「疫」境自強！股神「軍師」教你怎面對考驗】

講起「股神」，或許不是每個人都知道芒格(Charlie Munger)是誰，他就是「股神」多年來的投資夥伴及「軍師」，連巴菲特也敬重萬分。他有甚麼金句教你「疫」境自強呢？

●要成功？方法只有一個：勤力

「只有不斷嘗試、保持學習，才能不斷向上流動。絕不要以為自己很聰明，這往往是輸家的想法。」

●專注

「在學校時，老師會教導學生要多元化，多點認識不同事物，但要成功，必須是某方面的專家。」

●生命會給你考驗，要學懂反擊及從中學習

「沒有人一生中沒有風浪，怎樣能令你無堅不摧？就在於你怎樣應對逆境。須知道世界從來都是殘酷的，除了家人外，沒有人會刻意可憐你。若不如意，可以傷心，但不要傷心太久，時間不會等你。」

●不用羨慕他人

「當你覺得別人很聰明時，其實也只是普通人而已，因為能改變世界的人只是極少數，做人不需要妄自菲薄，做自己喜歡的事就可以了。」

●樂觀面對

「人生太多難題了，笑着也要面對，哭着也要面對，為何不選擇樂觀呢？如果遇上不如意的事，不妨想一想著名音樂家莫扎特，他病困交加而英年早逝，你能差過他嗎？」

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