【全球攬炒】內地三大航空公司3月客運量齊挫逾7成　首季預警！

【東航3月旅客周轉量跌79% 預期首季重大虧損】

東方航空3月客運運力投入按年下降69%，其中國內、國際和地區航線客運運力投入分別挫63.72、77.45和91.92%；旅客周轉量按年下降79.11%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別下降74.72、86.55和97.48%；客座率為55.78%，跌27.01個百分點，其中國內、國際和地區航線客座率分別跌25.52、32.31和57.98個百分點。

貨運方面，3月貨郵載運量按年下降53.56%。公司貨運業務僅為隨客機運行的腹艙載貨，且該業務已交由公司控股股東附屬東方航空物流承包經營。在新冠肺炎疫情持續期間，醫療和抗疫物資需求較旺盛，公司及時對部分客機進行貨運改裝，提升航空貨運運力；相關貨運業務交由東航物流具體負責對外經營，雙方按一般商務條款公平結算。

截至目前，公司6架A330客改貨飛機已經投入營運。

2020年3月，公司暫無新開航線。

截至3月底，東航累計可用座公里投入、累計載運旅客人次和客座率較去年同期分別下降44.35%、57.06%和14.89個百分點。公司調整營運策略，暫停或調整部分航班的營運等，並實施嚴格的成本管控措施，調整飛機引進進度，削減或延遲投資計劃，加快融資步伐，確保運營現金流穩定。雖然及時採取上述措施，但整體經營業務受到新冠肺炎疫情的不利影響，預期2020年第1季將出現重大虧損。

【國航3月旅客周轉量挫73% 料首季經營業績受重大影響】

中國國航公布，3月份客運運力投入按年挫62.4%，但按季升25.5%。旅客周轉量按年跌73.5%，按季升38.6%。其中，國內客運運力按年跌50.7%，旅客周轉量瀉63.3%；國際客運運力按年下降77.4%，旅客周轉量急降87.1%。

期內，地區運力投入按年插89.3%，旅客周轉量重挫97.7%。平均客座率為56.8%，按年跌23.9個百分點。其中，國內航線下降21個百分點，國際航線跌33.7個百分點，地區航線跌63.7個百分點。

貨運方面，貨運運力投入按年跌68.5%，按季亦跌1.7%。貨郵周轉量按年跌55.5%，按季升50.1%。

截至3月底，集團合計營運699架飛機，其中自有飛機286架，融資租賃207架，經營租賃206架。

國航指出，受新冠肺炎疫情影響，第1季航空需求銳減。截至3月底，集團透過動態優化運力投入、精細化營銷把控及積極尋求增利空間等，盡力將疫情影響降至最低。但鑑於疫情對民航運輸業的嚴重衝擊，預計集團2020年第1季經營業績會受到重大影響。

【南航3月旅客周轉量瀉72% 料首季錄大幅虧損】

南方航空3月錄得客運運力投入按年下降60.44%，其中國內、地區、國際分別跌50.72、93.57及81.38%；旅客周轉量按年急挫72.33%，其中國內、地區、國際分別下降64.14、98.26、89.98%；客座率爲58.16%，跌24.99個百分點，其中國內、地區、國際分別跌22.59、57.27、38.67個百分點。

貨運方面，3月貨運運力投入按年下降38.62%；貨郵周轉量跌18.09%；貨郵載運率爲69.69%，上升17.46個百分點。

3月集團退租2架飛機(包括1架A330-300、1架A319)。截至3月底，集團合計營運859架飛機。

南航稱，雖然截至3月底中國整體疫情控制情况出現向好趨勢，國內多個省市採取差異化的復產復工政策，境內的航空客運需求出現一定程度恢復。但由於國際疫情持續擴散，國際航空限制政策趨嚴，國際航空客運量進一步减少。集團雖然及時調整經營策略，大力消减各項成本，但鑑於疫情對民航運輸業的嚴重影響，預計集團2020年第1季經營業績會出現大幅虧損，並對上半年的經營業績造成不利影響。

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