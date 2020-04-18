維珍澳洲傳洽中國3大航空公司打救

新冠肺炎重創全球航空業，導致收入暴跌，急需財政支援。據澳洲媒體報道，陷入困境的維珍澳洲正與中國三大航空公司─南方航空、東方航空及國航磋商拯救行動，但暫時未有正式方案提出。

與此同時，澳洲昆士蘭省政府擬向維珍澳洲提供2億澳元援助，條件包括總部繼續設在布里斯班，並需重組債務。身兼基礎設施和交通部部長的澳洲副總理麥科馬克日前已排除將維珍澳洲國有化的可能性，稱會有市場解決方案，當局的援助是針對整個行業層面。

評級機構穆迪周五(17日)將維珍澳洲的信貸評級，由B3削至Caa1，稱流動性緊張很可能令該航空公司出現違約。穆迪估計截至3月中，維珍澳洲只有9億澳元不受限制的手頭現金，以及少量的銀行信貸額度。

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