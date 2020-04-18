本港首季非住宅註冊僅1726宗　按年跌兩成半

新冠肺炎疫情加速本港各樓市環節向下，交投萎縮。香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，今年首季各類非住宅物業錄1,726宗註冊，較去年同期的2,304宗減少約25.1%，涉及金額約104.88億元，按年大減71.1%。

按類別劃分，工廈錄339宗註冊，按年跌37.9%，涉資33.42億元，按年減少40.9%。商廈市場方面，首季錄104宗註冊，按年大減49.8%，涉資約11.43億元，按年大跌約63.9%。

至於舖位市場首季錄168宗註冊，按年減少30%，涉資23.11億元，按年銳減89.9%，主要因為去年首季錄得逾120億元的領展一籃子商場註冊，令基數較大。而純車位及其它類別，首季錄1,115宗註冊，按年減少15%。

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