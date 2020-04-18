【新興國降級潮】墨西哥遭穆迪降信貸評級至Baa1

墨西哥遭評級機構穆迪調低信貸評級1級，至Baa1，前景負面，反映當地過去一年經濟收縮，及持續的不確定性。墨西哥自2017年一直維持原有的A3評級，但去年6月該國的評級前景，由「穩定」降至「負面」。

穆迪同時把墨西哥國營油企Pemex的信貸評級連降兩級，由Baa3降至Ba2旳垃圾級別，理由是公司未有提出扭轉產油量長期下跌和減輕債務負債的策略。

另一評級機構標普則把印尼的信貸評級展望，由「穩定」降至「負面」，評級維持BBB，為第2最低的投資級別，主要是新冠肺炎疫情對政府財政和外在影響帶來額外風險。

不過，印尼央行行長Perry Warjiyo認為，標普的決定並不反映當地的經濟基本因素，並稱當局已採取政策行動應對疫情，以助經濟回到正軌。

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