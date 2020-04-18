【新興國降級潮】墨西哥遭穆迪降信貸評級至Baa1
2020年04月18日 19:14
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
墨西哥遭評級機構穆迪調低信貸評級1級，至Baa1，前景負面，反映當地過去一年經濟收縮，及持續的不確定性。墨西哥自2017年一直維持原有的A3評級，但去年6月該國的評級前景，由「穩定」降至「負面」。
穆迪同時把墨西哥國營油企Pemex的信貸評級連降兩級，由Baa3降至Ba2旳垃圾級別，理由是公司未有提出扭轉產油量長期下跌和減輕債務負債的策略。
另一評級機構標普則把印尼的信貸評級展望，由「穩定」降至「負面」，評級維持BBB，為第2最低的投資級別，主要是新冠肺炎疫情對政府財政和外在影響帶來額外風險。
不過，印尼央行行長Perry Warjiyo認為，標普的決定並不反映當地的經濟基本因素，並稱當局已採取政策行動應對疫情，以助經濟回到正軌。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。