傳新加坡石油巨頭興隆集團申請凍結債務
2020年04月18日 20:05
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國際油價暴跌引發油企債務風暴！據外媒報道，新加坡石油交易商興隆集團(Hin Leong)周五(17日)向當地高等法院申請凍結債務，暫時避免債權人追討還款。
據報，興隆欠下銀行債務約38億美元(約296億港元)，涉及超過廿家銀行，包括滙豐控股(00005)、渣打集團(02888)，新加坡三大銀行星展、華僑及大華銀行，以及德意志銀等。該公司最近就其財務狀況與多家銀行進行網上會議，商討還債事宜。早前有報道指，有銀行擔心興隆償還短期債務的能力，拒向其開出新的信用狀。
興隆1963年成立，目前是亞洲最大的船用燃料供應商之一，資產包括130艘船舶和石油貿易、碼頭、儲油、燃油供應、潤滑油製造等業務。
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