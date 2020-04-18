傳新加坡石油巨頭興隆集團申請凍結債務

國際油價暴跌引發油企債務風暴！據外媒報道，新加坡石油交易商興隆集團(Hin Leong)周五(17日)向當地高等法院申請凍結債務，暫時避免債權人追討還款。

興隆1963年成立，目前是亞洲最大的船用燃料供應商之一，資產包括130艘船舶和石油貿易、碼頭、儲油、燃油供應、潤滑油製造等業務。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200