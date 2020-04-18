【宅經濟概念】分析員警告Netflix股價炒過龍
2020年04月18日 22:32
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎肆虐，各地民眾居家避疫，令「宅經濟股」備受追捧，其中網絡電視Netflix股價由上月低位反彈四成，但有分析員警告股份已炒過龍。
在家煲劇成為很多人在疫下的主要娛樂節目，但券商Raymond James分析員認為，雖然Netflix是目前環境下的大贏家，但問題是利好因素經已反映，預期今年上半年餘下日子，市盈率再擴張的機會不大。
事實上，儘管分析員的Netflix的目標價，已由去年底的354美元調高至394美元，但這較現股價低約7%。Benchmark分析員認為，Netflix最近升勢似乎過度，現水平估值已全面反映其全球領導地位和節目的吸引力，建議投資者沽出。Netflix周五股價逆市跌3.69%至422.96美元。
Netflix將於下周二美股收市後公布上季業績，Rosenblatt Securities認為若要他對Netflix前景更加樂觀，業績需遠勝預期和有望調高收費。
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