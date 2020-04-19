鄺紫珊：疫情令遠距醫療再成焦點

全球經濟停擺，將導致今年全球企業盈利大幅倒退，有投資銀行的調查指出，如果疫情影響經濟活動的情況持續今年甚至是全年，企業的全年盈利平均預計將可能大跌四成多。即使全球經濟在今年下半年能夠復甦，預計企業盈利平均仍下跌超過兩成。

新冠肺炎疫情影響範圍廣泛，而此次也可能是對抗疫症的持久戰，市場已確認疫情將對企業盈利帶來負面甚至是沉重的影響。全球供應鏈相互依存，即使預期中國將率先出現復甦，但由於疫情在全球肆虐，將使全球經濟前景變得複雜。若經濟情況持續，企業的償債能力或許會在未來12個月出現問題。其中工業及非核心消費行業的風險較高，預期未來6個月償債能力出現問題的比重有可能逾5成。

另外，新增病例放緩、疫苗臨床有突破等，以及各國政府提出財政刺激方案，讓市場好像有喘息機會，預期反彈可有機會持續一段時間，但投資者需注意畢竟現時的反彈仍處於熊市的不規則反彈階段，在拉鋸一段時間後，很大機會又將再觸底，故需要待經歷熊市周期後才可重回上升。

美國聯儲局全力救市，當流動性危機解除後，相對高評級的投資級別債券可望先行回穩，並有較強的抗跌力；預期在2020年企業盈利盈餘增長及寬鬆資金的環境下，有利於投資級債的信用利差縮減，而相較於非美元公司債的超低利率，美元公司債提供更高回報率，將吸引資金流入。

VIX恐慌指數已上升至歷史新高，顯示市場充滿投資恐慌情緒，短期股市波動仍將持續一段時間。有調查顯示，全球遠距醫療市場規模將從2015年的180億美元，增長至2021年預算的410億美元。故預期新冠肺炎疫情讓遠距醫療再次成為市場焦點，尤其是與人工智能精準醫療運用、物聯網及遠端監控等先進技術，而網上諮詢、遠距診斷將可能成為新醫療模式，投資者可多加注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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