潘梓生：黃金雖好　超買需回調

各地政府央行在疫情中不斷印鈔、派錢，以避免大量債務違約，出現系統性風險，令經濟在疫情過後更難復原。股市在美國聯儲局積極救市後迅速回升，但經濟難以復原，加上更多分析指如此救市措施將會造成惡性通脹。

不少政經分析更指救市將會造成社會資源分配更為不均，可能令社會繼續動盪，各國之間的衝突更為頻繁。黃金的角色在以上情況下更為突出，除了黃金具備對沖惡性通脹的功用，也是在亂世當中能夠儲存財富的一大工具。

金價在聯儲局公布無限量化寬鬆(QE)後上升，期貨金近日更一度上衝至近1,790美元才見回落，不少分析師及對沖基金經理極度看好黃金後市，並已將金價目標指向2,000美元，認為今年將創下歷史新高。不過，資產上升趨勢必須健康才能長久，近日金價上升趨勢除了明顯超買，走勢上也出現背馳及見頂形態，相信金價短線需要先行回調整固。

首先，期貨金價近期與現貨金價極不協調，現貨金價一直遠遠落後於期貨金價，反映金價升勢並不全面。其次，金價在1及2月曾經嚴重超買，RSI雖升至85的水平才見回落，反映當時金價強勢更為全面；金價近日升至近年新高後急速回落，RSI還未升至70已變回落，反映長期超買的形勢已見疲態。同時，小時圖金價形成頭肩頂的見底形態後大幅回落，相信金價短期頂部已見於1,788美元。投資者若想長線買入金價投資，不妨待其回落至1,680或1,650美元等較大支持才作部署。短線而言，期金更大可能於1,680至1,720美元之間上落。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200