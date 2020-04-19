陳鳳珠：未需過分看淡內房前景

港股於3月的下跌裂口底部遇阻力，並出現回吐壓力，由於市場仍憂慮環球經濟前景，料股市走勢仍然波動。而美國的數據及企業盈利已開始反映經濟呈下行壓力，美股走勢反覆，短期市場將繼續關注各地企業盈利表現，投資氣氛或轉趨審慎。

內地的3月份經濟數據普遍有所改善，估計目前內地經濟活動逐步恢復，次季經濟將有望回穩。為支持經濟發展，人行除作出定向降準，日前更展開1年期的千億元人民幣中期借貸便利操作，中標利率下跌0.2厘，預期周一(20日)的貸款市場報價利率將會繼續下調。料人行將會加大逆周期調節力度，並繼續推動利率下降，以降低融資成本，同時刺激資金落入實體經濟，以穩定經濟發展。

除貨幣政策力度繼續加大外，內地亦持續出台政策支持消費，廣東省發改委將推動汽車下鄉及家電下鄉政策，對農村居民新購買新能源車或燃油車的資金上作出補貼，並鼓勵淘汰國三及以下標準的舊車，亦對農村居民在汽車銷售企業以舊換新享有財政補貼，亦鼓勵汽車銷售企業給予增值服務。另外，鼓勵家電生產企業展開家電下鄉活動，而農村居民購買空調、洗衣機、冰箱、電腦、手機等八類家電下鄉產品將給予補貼。估計其他省市將會陸續出台扶持政策，料汽車市場最壞的時間已過，而預期部分白色家電即將踏入銷售旺季，加上累積的購買力釋放，估計有助推動銷情。

另外，國統局公布3月份初步測算一線城市新建商品住宅銷售價格按年上升3.3%，漲幅較2月份回落，而二手住宅銷售價格按年增加2.4%，升幅則有所擴大。至於二、三線城市的新建商品及二手住宅銷售價格亦按年錄得上升，惟升幅較2月份收窄。雖然受疫情影響，但內地3月份的樓價按年有所上升，反映樓市走勢仍然穩健，加上部分內房企業的3月份銷售已出現回升，預期內地樓市的剛性需求強勁，因此未需過分看淡內房前景。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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