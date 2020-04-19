葉尚志：山東黃金目標25元
2020年04月19日 09:00
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港股仍處伸延反彈行情，但高位回壓情況開始有所加劇。在市場已彈高後，續要面對來自經濟面和企業面的衝擊挑戰，受到疫情影響所產生的內外破壞因素，仍將要踏踏實實的去面對。
正所謂「醜婦終須見家翁」，尤其是股市在近期彈高後，挑戰就隨後而來。不排除市場仍會有一些炒股不炒市的動作，但是要注意恒指能否繼續守穩於好淡分水線23,800點以上，若失守，估計弱勢盤面有再次浮現的機會。
山東黃金(01787)在3月急跌後出現V形彈升，股價再次向上挑戰至過去9個月的橫盤區上限，在金價的持續呈強之下，估計有成功向上突破的機會，建議可以關注順勢買入的機會。在全球央行擴大量寬的背景下，加上零息和避險的需求，相信都是有利金價延續向上趨勢的消息因素，以現水平來算，估計金價仍有20%的潛在升幅。
在金礦股當中，山東黃金是一個不錯的選擇，無論是在儲存量以及開採成本方面，都具備競爭優勢。建議可以21港元以下逐步吸納，止蝕於18元，目標看25元。
第一上海首席策略師葉尚志
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