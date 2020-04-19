葉尚志：山東黃金目標25元

港股仍處伸延反彈行情，但高位回壓情況開始有所加劇。在市場已彈高後，續要面對來自經濟面和企業面的衝擊挑戰，受到疫情影響所產生的內外破壞因素，仍將要踏踏實實的去面對。

正所謂「醜婦終須見家翁」，尤其是股市在近期彈高後，挑戰就隨後而來。不排除市場仍會有一些炒股不炒市的動作，但是要注意恒指能否繼續守穩於好淡分水線23,800點以上，若失守，估計弱勢盤面有再次浮現的機會。

在金礦股當中，山東黃金是一個不錯的選擇，無論是在儲存量以及開採成本方面，都具備競爭優勢。建議可以21港元以下逐步吸納，止蝕於18元，目標看25元。

第一上海首席策略師葉尚志

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