曜熊理財：避險情緒增加　有利債券基金價格

美國最近公布幾項重要數據。4月11日當周申領失業金人數大幅增長520萬人，略低於預期。4月費城聯儲製造業指數十分疲弱。整體勞動力市場仍將繼續惡化。失業率已躍升至二戰以來的最高水準。

2020年以來，新冠肺炎疫情席捲全球200多個國家。世界貿易組織4月8日預測，受疫情影響，2020年全球貿易將縮水13至32%。與此同時，全球各國紛紛擴大刺激政策，國際大宗商品價格出現大幅波動，這又再引證現金為王的安全及重要性。

疫情對全球經濟的影響已經不再局限於短期的消費衝擊，而是從勞動力供應鏈斷裂、中小企業生產停滯及總需求萎縮等多個方面對經濟造成深遠影響。

為應對疫情，全球各國政府動用貨幣政策與財政政策。美國聯儲局採取無限量寬(QE)政策，有效緩解「美元荒」，待疫情拐點出現，寬鬆可期。中國以定向降準的形式謹慎提供流動性，全球利率下行的趨勢依然十分明顯。

在市場流動性寬鬆以及經濟數據大概率走弱的背景下，債券基金在2020年的後3個季度的行情值得關注。利率存在下行空間，現有債券利率吸引力增加，有利於價格的上漲；加上經濟數據走弱，消費趨向保守，避險情緒增加，對安全資產需求上升，有利於債券基金價格。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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