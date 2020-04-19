郭家耀：物管板塊續強　前景樂觀

據此，碧桂園現代生活同意收購博意建築設計院於文津國際之100%股權及債權。碧桂園現代生活應付總代價為8,411.3萬元人民幣(下同)，包括就股權轉讓的3,592萬元及就債權轉讓的4,819.3萬元。

股權轉讓完成後，文津國際將成為公司全資附屬。文津國際主要在中國從事為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續、協助被保險人或受益人進行索賠；再保險經紀業務；為委託人提供防災、防損或風險評估、風險管理諮詢服務等。公司表示收購文津國際有助集團加速發展其社區保險銷售業務、完善其社區增值業務及提升公司未來盈利能力。文津國際未來將依託碧桂園社區，建立專業化社區保險管家隊伍，全力開發社區家庭保險業務，建立售前、售中及售後全方位社區保險營銷服務體系，打造專業化的營銷運營、培訓督導、產品研發、客戶資料洞見分析等核心競爭力。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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