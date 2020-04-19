郭家耀：物管板塊續強 前景樂觀
2020年04月19日 09:30
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物管板塊持續強勢，除現有業務提供穩定盈利增長外，多家公司亦尋求增值服務的發展。碧桂園服務(06098)日前公布，為進一步融入業主生活的方方面面，形成規模化的服務體系。旗下間接全資附屬碧桂園現代生活與博意建築設計院訂立股權轉讓協議及債權轉讓協議。
據此，碧桂園現代生活同意收購博意建築設計院於文津國際之100%股權及債權。碧桂園現代生活應付總代價為8,411.3萬元人民幣(下同)，包括就股權轉讓的3,592萬元及就債權轉讓的4,819.3萬元。
股權轉讓完成後，文津國際將成為公司全資附屬。文津國際主要在中國從事為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續、協助被保險人或受益人進行索賠；再保險經紀業務；為委託人提供防災、防損或風險評估、風險管理諮詢服務等。公司表示收購文津國際有助集團加速發展其社區保險銷售業務、完善其社區增值業務及提升公司未來盈利能力。文津國際未來將依託碧桂園社區，建立專業化社區保險管家隊伍，全力開發社區家庭保險業務，建立售前、售中及售後全方位社區保險營銷服務體系，打造專業化的營銷運營、培訓督導、產品研發、客戶資料洞見分析等核心競爭力。
另一家時代鄰里(09928)亦公布向時代中國(01233)收購廣州市時代融信小貸餘下70%股權，完成後將全資擁有該公司，旨在為其社區中的客戶、業主及居民提供量身訂製的放貸服務。收購的現金代價為1.42億元，擬以內部財務資源撥資。無論參與保險、信貸或其他業務，只要可透過物管公司旗下龐大住戶的流量，形成良好的互動，相信有關收購可與物管公司本業帶來協同效應，股價亦有正面反應，前景維持樂觀。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)
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