陳樂怡：新能源汽車概念股值得留意
2020年04月19日 09:45
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歐美疫情緩和，帶動環球股市反彈。然而，疫情對經濟的打擊再次浮面，國際貨幣基金組織(IMF)預期今年環球經濟倒退3%。而且各地企業進入季績期，首季盈利受疫情打擊，未來展望料趨向保守。環球股市樂觀情緒稍為降溫，拖累港股表現。
市場關注中國首季國內生產總值(GDP)，由於內地3月已推動復工復產，市場將藉此判斷第二季經濟復甦的力度，並會留意中國後續穩經濟的政策。事實上，港股由年內低位21,139點反彈2,867點，現水平投資者或傾向觀望，支持位為23,800點。預計資金將集中流入盈利可見度較高的板塊，如科技、醫療保健及物管等。
資金繼續追捧科網股，板塊表現強勢。其中，騰訊控股(00700)遊戲業務持續強勁，據App數據平台App Annie資料顯示，2020年首季全球應用商店累計收入達到234億美元，創歷史新高。騰訊旗下手遊在第1季用戶支出榜中排行第一，旗下《和平精英》與《王者榮耀》囊括首兩名位置。另外，內地3月交通恢復，將會推動阿里巴巴(09988)核心電商業務復甦。以上兩家公司將於5月中公布季績，將會是市場焦點。除此之外，恒指公司將會在5月公布同股不同權及第二上市公司能否納入成分股的諮詢結果，有望成為相關股份的催化劑。
根據乘聯會資料顯示，中國乘用車批發市場回暖，4月第二周批發銷量重回正增長，錄得11%的增長，較首周的33%跌幅明顯改善。隨着內地疫情受控，經銷商門市重啟，汽車銷售有望進一步改善。針對新能源汽車的支持政策頻出，如延長新能源汽車補貼期、國家電網啟動新一輪充電樁建設等，新能源汽車概念股值得留意。當中，比亞迪(01211)除受惠政策支持之外，近日宣布半導體子公司完成重組，並計劃引入戰略投資者，預期有助拓展第三方客戶。潛在分拆上市的計劃，亦有助於提升公司現金流以及估值。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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