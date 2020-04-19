陳樂怡：新能源汽車概念股值得留意

歐美疫情緩和，帶動環球股市反彈。然而，疫情對經濟的打擊再次浮面，國際貨幣基金組織(IMF)預期今年環球經濟倒退3%。而且各地企業進入季績期，首季盈利受疫情打擊，未來展望料趨向保守。環球股市樂觀情緒稍為降溫，拖累港股表現。

市場關注中國首季國內生產總值(GDP)，由於內地3月已推動復工復產，市場將藉此判斷第二季經濟復甦的力度，並會留意中國後續穩經濟的政策。事實上，港股由年內低位21,139點反彈2,867點，現水平投資者或傾向觀望，支持位為23,800點。預計資金將集中流入盈利可見度較高的板塊，如科技、醫療保健及物管等。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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