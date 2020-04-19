【星期一．炒啲乜】睇實超級星期四數據 部署邊類資產好？
2020年04月19日 10:00
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美國生化公司吉利德(Gilead Sciences)一款藥物據報在治療新冠肺炎取得顯著成效，令市場憧憬疫情露出曙光，加上多國部署重啟經濟活動，消息刺激環球股市上周五(17日)顯著上揚，美股三大指數亦升1至2%。
展望本周，周一(20日)將公布香港失業數據。周四(23日)可謂「超級星期四」，除了香港公布最新通脹數據外，美國亦會披露申請失業救濟金人數，而中國海外(00688)、中國人壽(02628)、中國電信(00728)及中國平安(02318)皆會披露今年首季業績。
隨着反映疫情的重磅數據陸續公布，投資者焦點應放在哪類資產上？不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
1、【鄺紫珊：疫情令遠距醫療再成焦點】
2、【陳鳳珠：未需過分看淡內房前景】
3、【曜熊理財：避險情緒增加 有利債券基金價格】
4、【潘梓生：黃金雖好 超買需回調】
5、【郭家耀：物管板塊續強 前景樂觀】
6、【陳樂怡：新能源汽車概念股值得留意】
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