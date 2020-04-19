陳茂波預警明公布失業率「加速惡化」　疫情打擊浮現

新冠肺炎疫情令本港就業市場表現急劇惡化，政府統計處明天(20日)將公布截至3月份的最新失業率，財政司司長陳茂波預期，失業率或就業不足率的數據會「加速惡化」。他續稱，過去一年，本港受到反修例活動與暴力衝擊，加上新冠肺炎疫情等，零售、旅遊以至很多服務行業幾陷停頓，就業市場所受的影響正不斷加深，希望各項紓困措施能夠盡可能保住打工仔的飯碗、保住企業及香港經濟的元氣。

陳茂波今日(19日)在網誌表示，自去年6月至今年2月的8個月內，本港失業率由2.8%攀升至3.7%，上升了近1個百分點。疫情的打擊正迅速浮現，立法會財委會昨日通過了第二輪防疫抗疫基金的撥款，讓規模達到1,375億元的保就業及撐經濟的措施能盡快展開工作，他特別談到預算案時提出的百分百擔保特惠低息貸款計劃，明天起開始接受申請。

而且，相關承擔額由200億港元加碼到500億港元，現時已有10家銀行準備就緒，而另外多家活躍於中小企貸款的銀行亦表示有興趣加入。香港按證保險有限公司亦承諾，在企業向銀行交妥文件後，一般只需10至14個工作天便可批出申請。

他又指，截至昨日，本港新冠肺炎確診案例已連續7日錄得單位數的增長，增速較早前放緩。希望保持這個良好態勢，市民逐步回復出行，本港的消費及餐飲等行業的生意有機會逐步改善。

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