油價大冧拖累　美石油企業一周關閉66座油井

國際油價暴跌至18年低位，令油商陷入前所未有的難關。外媒報道，美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)表示，截至4月17日當周，美國石油業者關閉66座油井，活躍鑽油井剩下438座，為2016年10月以來最少；比起去年同期則減少47%。

券商Raymond James分析師預估，美國石油與天然氣井去年底還有約800座，到今年中恐怕減少至約400座，到年底大概只剩約200座，2021年的活躍油井數平均僅約225座。

投資者憂慮美國供應增加，以及原油需求持續萎縮，國際油價上周五(17日)受壓。紐約期油收報每桶18.27美元，跌1.6美元或8.1%，創自2002年1月以來收市新低，全周計累跌19.7%。布蘭特期油收報每桶28.08美元，升0.26美元或0.93%。

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