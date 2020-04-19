疫情誘發股市危機！「股神」軍師話要用呢招保平安...

新冠肺炎疫情引發的恐慌衝擊全球金融市場，外國傳媒報道，「股神」巴菲特多年來的投資夥伴及「軍師」、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)表示，在疫情造成的股市危機中，他們選擇採取「保守策略」。

他形容，「當史上最壞的颱風來臨，我們就像一艘船的船長，只想度過這場風暴，我們寧願持巿大量流動資金脫離這場困境。」

芒格稱，巴郡以「流動性」為優先考量，由於公司投資者掌握公司近90%的淨資產，巴菲特希望能確保這些投資的「安全」，因此寧願謹慎購買股票，也不願讓投資者的金錢處於危險的境地。

他又指，許多陷入困境的公司並無向巴郡尋求援助，通常陷入困境的公司會打電話給巴菲特尋求資金援助，但這些公司卻忙着與政府協商。不過，他認為這些公司被這個從未見過的情況嚇壞，警告結果恐怕會導致他們陷入「另一種混亂」。

芒格直言，幾乎可以確定全球會陷入衰退，問題只是持續多久及程度如何。惟他相信，美國聯邦政府近期積極推出各種措施，能減緩衰退持續時間。

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