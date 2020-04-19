【糧食危機】全球至少13國限出口　G20周二開會商議

日本傳媒報道，據統計，目前全球已至少有13個國家針對宣布限制糧食出口，而二十國集團(G20)也對此表達擔憂，因若有更多國家限制糧食出口，可能導致全球糧食供給失去平衡。

統計顯示，對糧食出口採取限額或限制措施的13個國家，包括泰國、越南、俄羅斯和柬埔寨等，主要是擔心國內疫情蔓延，導致經濟活動停頓及糧食生產下降。

由於歐美國家疫情仍屬嚴重，日本資源暨糧食問題研究所代表柴田明夫即稱，美國農業已愈來愈難確保有足夠的就業人口，意味着美國國內也可能出現糧食供需失衡的疑慮。

報道指，G20已宣布周二(21日)緊急召開農業部長會議，對糧食出口限制進行商議。會議上是否能得到俄羅斯等國家的正面回應，仍屬未知數。目前，俄羅斯宣布對小麥採取出口限額之外，還與哈薩克等國宣布禁止裸麥出口，故G20會議首要課題是需特別與俄羅斯進行協調。

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