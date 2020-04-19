新冠肺炎：內地無煙煤生產企業倡減產一成

外國傳媒報道，由於冠狀病毒爆發導致需求疲軟，中國12家大型無煙煤生產企業倡議在當前產量基礎上減產10%。

中國煤炭運銷協會網站周六(18日)刊登的聲明稱，無煙煤生產目前已基本恢復至去年同期水平，但是下游需求受疫情影響至今仍未能得到有效恢復，倡議減少庫存量，落後產能應退盡退，解決供需失衡矛盾，並要穩定市場銷售佔有率，停止量價優惠及各種變相促銷手段，按照合理利潤空間定價銷售等。

聲明稱，無煙煤生產與需求形成嚴重錯配，導致企業銷售困難，庫存快速大量累積，隨着氣溫逐漸升高，嚴重影響正常生產。

在渡過疫情爆發期後，中國政府正努力重新恢復經濟運行，並要求提供足夠的能源供應，中國3月煤炭產量按年漲9.6%，躍升至紀錄高位，供應過剩引發了煤價下跌，秦皇島港現貨煤炭價格4月初創下了2016年9月以來最低。

煤炭運銷協會煉焦煤專委會同日也呼籲，焦煤企業5月份實施減產10%的生產措施，並稱將呼籲限制進口煤。

煤炭有不同的品質，無煙煤被認為是最高等級的煤炭，燃燒時幾乎沒有煙灰；焦煤用於煉鋼；中國開採和燃燒約佔全球一半的煤炭。

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