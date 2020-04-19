3月沽空原油勁賺大鱷：油價16美元見底　之後目標100

外國傳媒報道，雖然紐約期油價格已瀉至逾18年低位，但曾沽空原油的能源對沖基金Westbeck仍認為，油價仍有可能升至每桶100美元，但在此之前會進一步下跌。

該基金回報率在今年前兩個月下跌，但在3月油價暴跌時大漲20.2%，令今年首季累計漲3.7%。

Westbeck行政總裁表示，現在的情況對未來的原油十分有利。當疫情結束後，原油需求會很快恢復。明年甚至可能看到前所未有的庫存下降，閒置產能可能很快會耗盡。他預計，美國頁岩油將不得不削減產量，其中一些可能是永久性的，再加上石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)減產，這些因素都可能為未來幾年油價大幅反彈奠定基礎。

不過，短期而言，隨着庫存增加，未來4到5周紐約期油可能跌至每桶16至17美元。如果新冠病毒傳播速度放緩，原油庫存可能在下半年開始減少。

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