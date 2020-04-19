OCEAN MARINI原價加推51伙　平均呎價1.67萬

發展商推盤態度轉趨積極。會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，3月開售以來已累積售出274個單位，佔可售310伙約88%，套現逾24.2億港元。項目上周剛售出1B座58樓A單位，實用面積為545方呎，屬兩房連工作間臨海單位，售價998.7萬元，呎價18,055元。

因應市場反應理想，已推出的兩房半及四房單位接近沽清，發展商加推價單第6號共51伙 。單位位於第1A及1B座，包括39個兩房連工作間、3個三房一套連儲物室、6個四房、2個平台特色戶及1個天台特色戶。實用面積由525至1,062方呎，扣除最高22.1%折扣後，折實平均呎價16,705元，售價870.6萬至1,805.4萬元，呎價15,551至21,323元。

發展商強調，撇除景觀、樓層等因素，是次屬原價加推，該批單位折實市價5.3億元。周日(4月19日)起開始接受認購登記。

因應疫情，該盤限制每組參觀客人及代理不可多於4人，客人及代理於進入展覽廳前必須作體溫檢查及填寫健康、旅遊和最近14日接觸出入境及確診人士申報表。同時，所有可進入展銷廳的客人及代理必須戴上口罩，全場並設置自動感應消毒潔手液，而示範單位內每次只限一組客人及代理參觀。

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